Brazílsky prezident obvinil DiCapria z financovania podpaľačstva

Na snímke brazílsky prezident Jair Bolsonaro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rio de Janeiro 30. novembra (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro obvinil hollywoodskeho herca Leonarda DiCapria z financovania neziskových organizácií, ktoré sú čiastočne zodpovedné za vznik tohtoročných požiarov v Amazónii. Informovala o tom agentúra AP.Bolsonarove ničím nepodložené vyjadrenia sú podľa AP súčasťou rozsiahlej kampane namierenej proti environmentálnym neziskovým organizáciám pôsobiacim v Brazílii.povedal Bolsonaro na stretnutí so svojimi priaznivcami.DiCapriova ochranárska organizácia Earth Alliance poskytla v prepočte viac ako 4,5 milióna eur (päť miliónov dolárov) na ochranu Amazónie po tom, čo lesné požiare v júli a auguste zničili rozsiahle časti dažďového pralesa. DiCaprio, ktorý je presvedčený enviromentalista, však vo vyhlásení zaslanom AP uviedol, že jeho spoločnosť nefinancovala ani jednu z dvoch neziskoviek vyšetrovaných v súvislosti s požiarmi v Amazónii.uvádza sa v DiCapriovom vyhlásení.DiCapriova kritika prišla po tom, čo polícia v brazílskom štáte Pará uskutočnila začiatkom týždňa razie v kanceláriách dvoch environmentálnych organizácií. Miestna polícia tiež zadržala štyroch dobrovoľných hasičov, ktorí sú údajne podozriví zo zakladania požiarov s cieľom získať od sponzorov peniaze na ich hasenie. Hasiči akúkoľvek vinu popreli a sudca nariadil ich prepustenie.Amazonský región sužovali v auguste a septembri ničivé lesné požiare. Brazílsky Národný inštitút pre výskum vesmíru (INPE) v polovici októbra oznámil, že medzi januárom a septembrom bolo zaznamenaných 66 750 požiarov, takmer toľko ako počas celého roka 2018.Odborníci pripisujú príčinu tohto stavu environmentálnej politike ultrapravicového brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý je úzko prepojený s poľnohospodárskou loby. Brazílski farmári tak môžu vypáliť namiesto doterajších piatich až 20 hektárov pôdy, aby si vytvorili priestor pre pestovanie plodín a chov dobytka.Úrady, ktoré majú zabrániť nelegálnemu získavaniu územia, boli za Bolsonara oslabené. Odkedy sa Bolsonaro stal 1. januára 2019 prezidentom, bolo uložených takmer o tretinu menej pokút ako v rovnakom období minulého roka.Ničenie brazílskeho dažďového pralesa postupuje v súčasnosti rýchlym tempom. Za posledných deväť mesiacov sa odlesňovanie v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšilo o 93 percent.Po prvýkrát sa tak môže v tomto roku dosiahnuť hranica ročného úbytku zalesnenej plochy o 10.000 km2. Podľa INPE bolo od januára do septembra 2019 odlesnených viac ako 7800 km2 v porovnaní so 4000 km2 v rovnakom období predchádzajúceho roka. Za celý rok 2018 bolo zničených takmer 5000 štvorcových kilometrov lesa.