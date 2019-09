Brazílsky prezident sa chce vrátiť do práce 2 dni po operácii prietrže

Na archívnej snímke brazílsky prezident Jair Bolsonaro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sao Paulo 9. septembra (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro povedal po tom, čo sa v nedeľu podrobil päťhodinovej operácii abdominálnej prietrže, že v utorok sa mieni vrátiť do práce. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.napísal 64-ročný prezident k videu na Twitteri, na ktorom je vidno, ako s úsmevom na tvári sleduje televíziu zo svojho nemocničného lôžka.Operácia mala pôvodne trvať len tri hodiny. Bolsonara ešte minulý rok bodli počas predvolebnej kampane do brucha. Odvtedy sa podrobil už štyrom operáciám vrátane tejto.Podľa Bolsonarovej hovorkyne má brazílsky prezident cestovať tento mesiac do New Yorku, kde vystúpi pred Valným zhromaždením OSN (VZ OSN). Hovorkyňa dodala, že aj keď Bolsonaro plánuje svoj návrat na utorok, viceprezident Hamilton Mourao ostane v čele vlády do štvrtka tak, ako bolo pôvodne plánované.Tlačová správa, ktorú vydala nemocnica, kde operácia prebehla, tvrdí, že Bolsonaro sa zotavuje normálne a jeho stav je stabilizovaný, bez bolestí a horúčok.