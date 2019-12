Brees prekonal rekord zámorskej NFL v počte pasových skórovaní

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New Orleans 17. decembra (TASR) - Rozohrávač tímu New Orleans Saints Drew Brees prekonal v noci na utorok rekord zámorskej NFL v počte pasových skórovaní. V dohrávke 15. kola na domácej pôde proti Indianapolisu Colts (34:7) prihral na štyri touchdowny a v historickej tabuľke preskočil legendárneho Peytona Manninga. Štyridsaťročný hráč ich má aktuálne na konte 541, čo je o dva viac ako Manning, ktorý po výhre v Super Bowle začiatkom roka 2016 ukončil kariéru.Brees dorovnal Manningov rekord v polovici 2. štvrtiny, keď presnou prihrávkou na Trequana Smitha navýšil vedenie "svätých" na 17:0. Rekord bývalého rozohrávača Denveru Broncos či práve Indianapolisu Colts sa mu takmer podarilo dorovnať už pred prestávkou. V záverečnej minúte 2. štvrtiny ďalšou prihrávkou našiel v koncovej zóne súpera opäť Smitha, no ten si pri zachytení lopty pomohol faulom a rozhodca touchdown neuznal. Hneď v úvodnom útoku 3. štvrtiny si však napravil chuť. Celkovo dvanásta akcia útoku Saints sa skončila prihrávkou Breesa na voľného Josha Hilla, ktorý loptu v koncovej zóne Colts bez problémov zachytil. Nový rekord tak bol na svete.uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii Brees. Ten zároveň vedie aj v historickej tabuľke pasových yardov. Za svoju kariéru ich nahádzal 76.884. Druhý Tom Brady má na konte 74.079 yardov. Informáciu priniesol portál espn.com.