Breivik je stále veľmi nebezpečný človek, prokuratúra neodporúča jeho prepustenie

20.1.2022 - Krajne pravicový extrémista Anders Behring Breivik, ktorý v roku 2011 zabil 77 ľudí, je stále „veľmi nebezpečný človek“. Preto nie je vhodným kandidátom na prepustenie po desiatich rokoch vo väzení, ako to umožňujú nórske zákony. V posledný deň trojdňového pojednávania o podmienečnom prepustení to vo štvrtok uviedla prokurátorka Hulda Karlsdottirová.Breivik podľa nej „pred súdom neprejavil žiadnu skutočnú ľútosť“ a jeho správanie je súčasťou „PR akcie“.„Podľa jasného názoru prokuratúry by sa Breivikovej žiadosti o podmienečné prepustenie nemalo vyhovieť,“ uviedla v záverečnej reči.V úvodný deň pojednávania sa štyridsaťdvaročný masový vrah hlásil k názorom o nadradenosti bielej rasy a predvádzal nacistické pozdravy, pričom tvrdil, že sa zriekol násilia.Psychiater, ktorý ho pozoroval od roku 2012, v stredu vypovedal, že Breivikovi nemožno veriť. Väzenský úradník sudcom, ktorí prejednávajú žiadosť, povedal, že „existuje bezprostredné nebezpečenstvo“, že v prípade prepustenia by Breivik opäť páchal ťažké zločiny.Breivika pred súdom označili za príčetného, hoci obžaloba tvrdila, že bol psychicky chorý. Proti rozsudku sa neodvolal, vládu však neúspešne zažaloval za porušovanie ľudských práv, pretože mu odoprela právo komunikovať so sympatizantmi.Maximálny možný tresť odňatia slobody v Nórsku je 21 rokov, možno ho však predĺžiť na základe ustanovenia, ktorý umožňuje úradom držať zločincov vo väzení dovtedy, kým sú považovaní za hrozbu pre spoločnosť.Breivik 22. júla 2011 odpálil v hlavnom meste Oslo bombu, ktorá zabila osem ľudí. Následne odišiel na ostrov Utöya, kde postrieľal 69 mladých ľudí, ktorí sa zúčastňovali na tábore mládežníckeho krídla Strany práce. Ešte v tom roku ho odsúdili za terorizmus. Vo väzení Skien, 100 kilometrov od Osla, ho držia v izolácii od druhých väzňov.Očakáva sa, že súd o Breivikovej žiadosti rozhodne do konca januára.