Brexit bez dohody by bol pre Britániu začiatkom veľkej neistoty

Londýn 7. septembra (TASR) - Odchod z Európskej únie bez dohody by pre Veľkú Britániu neznamenal čistý rozchod, ako sa to snažia prezentovať zástancovia tvrdého brexitu. Naopak, skôr by to bol začiatok dlhej a veľkej neistoty v najbližších rokov, uviedol akademický think tank U.K. in a Changing Europe.Správa think tanku sídliacom v King’s College London upozorňuje, že keď bude Británia mimo článku 50 Zmluvy o EÚ, teda mimo legálneho rámca procesu vystúpenia, vyjednanie nových podmienok s EÚ bude oveľa ťažšie a dlhšie.Dôvodom je, že potom budú musieť akúkoľvek dohodu ratifikovať parlamenty všetkých 27 členských štátov Únie. A je nepravdepodobné, že by EÚ začala rokovania o budúcich vzťahoch, kým sa nevyriešia hlavné otázky, ktorých sa dotýka dohoda o vystúpení.EÚ tiež môže jednostranne zrušiť opatrenia dohodnuté počas procesu rokovaní o vystúpení v rámci článku 50, ktoré majú zmierniť logistické problémy týkajúce sa cestnej alebo leteckej dopravy, ak Británia odmietne zaplatiť dohodnutých 39 miliárd GBP (43,51 miliardy eur) ako účet za odchod.Profesor Anand Menon, ktorý stál na čele analytického tímu podpísaného pod správou, uviedol, že. Upozornil, že by to nebol koniec brexitu, ale skôr začiatok rokovaní, ktoré by zrejme boli oveľa ťažšie, než sme videli doteraz.Ak Británia odíde z EÚ bez dohody, bude zavedenie ciel a ďalších obchodných bariér medzi Britániou a jej najväčším obchodným partnerom veľkým šokom pre ekonomiku. Navyše, oslabenie libry zvýši infláciu a zníži reálne príjmy.Narušenie prvý deň po brexite nemusí byť také bezprostredné a viditeľné, ako sa prognózuje, vďaka výnimočným opatreniam, ktoré prijali vláda aj firmy. A aj keď finančný systém zrejme neskolabuje, správa tvrdí, že recesia je veľmi pravdepodobná.Experti predpokladajú, že britská ekonomika sa nakoniec prispôsobí novej realite života mimo EÚ. Avšak obchodovanie s EÚ podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zníži v priebehu 10 rokov britský príjem na obyvateľa o 3,7 % až 8,7 %.Rozsah recesie bude závisieť od rozsahu narušenia obchodu, vplyvu na spotrebiteľskú a podnikateľskú dôveru a efektivity opatrení vlády a centrálnej banky.Aj keď prívrženci brexitu tvrdia, že odchod bez dohody by po troch rokoch komplikovaných rokovaní konečne znamenal rozchod a vyčistenie vzťahov, správa upozornila, že brexit bez dohody neznamená nejakú finálnu fázu vzťahov s EÚ. Dlhodobé dôsledky budú, naopak, závisieť od rýchlosti a podmienok, za ktorých sa obe strany vrátia za rokovací stôl.píše sa v správe.Británia urobila pokroky v predĺžení dohôd s tretími krajinami, ktoré aktuálne má prostredníctvom EÚ, ale dlhodobé ekonomické benefity z toho sú zanedbateľné.zdôraznila správa. Navyše, ako upozornila, tradičné obchodné dohody menej redukujú obchodné bariéry, ale skôr spôsobujú hlbokú integráciu, čo je charakteristikou jednotného trhu EÚ.Podľa správy dôsledky brexitu bez dohody budú. Najdôležitejšie však je, že brexit bez dohody nedá vládam, firmám, domácnostiam žiadnu istotu ani v Británii, ani v EÚ. Brexit bez dohody totiž podľa akademikov nebude znamenať koniec brexitu.