Brexit bez dohody by mal mať len malý vplyv na nemecký trh práce

Berlín 23. septembra (TASR) - Vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej očakáva, že prípadný brexit bez dohody bude mať len "relatívne malý" vplyv na trh práce v najväčšej európskej ekonomike. Uviedol to vo svojom najnovšom vydaní časopis Der Spiegel.V decembri 2017 bolo v Nemecku zamestnaných približne 41.000 britských občanov. Tento počet je pre trh práce celkovo bezvýznamný, keďže podľa údajov spolkového štatistického úradu Destatis na konci druhého štvrťroku bolo v Nemecku zamestnaných približne 44,8 milióna ľudí.Vláda v Berlíne opakovane upozorňovala, že Británia si nemôže vyberať "hrozienka z koláča". Teda tie európske pravidlá, ktoré jej vyhovujú, a zároveň odmietať zásady, ako je voľný pohyb osôb počas rokovaní o jej odchode z bloku.Nemecko a lídri EÚ tento týždeň na summite v Rakúsku odmietli návrh britskej premiérky Theresy Mayovej na zachovanie iba voľného pohybu tovaru medzi Britániou a Úniou po brexite. Britská premiérka následne vyhlásila, že rozhovory o brexite sú týmto zablokované a vyzvala Úniu, aby prišla s vlastnými plánmi.Štátny tajomník nemeckého ministerstva zahraničných vecí Michael Roth v sobotu (22.9.) na sociálnej sieti Twitter napísal, že 27 zvyšných krajín EÚ sa často stretávalo a snažili sa dosiahnuť "rozumné riešenia", ako ukázali doterajšie rokovania. Hádzanie viny na EÚ preto považuje za nespravodlivé. A dodal, že Únia nemôže riešiť problémy, ktoré na Britských ostrovoch spôsobil brexit.Nemecké priemyselné združenie medzitým vo svojej správe skonštatovalo, že brexit ublíži obom stranám, EÚ aj Británii. Prezident BDI Dieter Kempf v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu SWR uviedol, že združenie stále dúfa v dohodu o brexite, ale zároveň odporučilo firmám, aby sa pripravili aj na odchod Británie z bloku bez dohody, tzv. tvrdý brexit.V prípade, že dôjde k najhoršiemu možnému scenáru, mala by existovať aspoň dohoda o ochrane obchodu a investícií, ktorá by mala byť čo najkomplexnejšia, dodal.