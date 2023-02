Brexit brzdí ekonomický rast Británie, uznali politici na tajnom stretnutí. Ako vidia opätovný vstup do Európskej únie?

Únia a Británia majú spoločné záujmy

Chcú redukovať obchodné bariéry

25.2.2023 (SITA.sk) - Mimoriadne nadstranícke stretnutie britských stúpencov a odporcov brexitu sa v závere týždňa uskutočnilo vo vidieckom vládnom sídle Ditchley Park v grófstve Oxfordshire s cieľom riešiť neúspechy brexitu.Na dvojdňovom samite popredných predstaviteľov Labouristickej Konzervatívnej strany sa vo štvrtok a v piatok zúčastnili aj diplomati a šéfovia najväčších firiem a bánk. Informuje o tom web The Guardian s odvolaním sa na nedeľník the Observer.Dokumenty zo stretnutia ho označili ako súkromné diskusie pod názvom „Ako môžeme s našimi susedmi v Európe dosiahnuť, aby brexit fungoval lepšie?".Dôverné úvodné vyhlásenie uznalo, že prinajmenšom časť politikov má názor, že brexit „pôsobí ako brzda nášho ekonomického rastu".Dokumenty zo stretnutia konštatovali, že „opätovný vstup do EÚ nebude na programe", avšak zdôraznili, že EÚ a Spojené kráľovstvo „majú spoločné záujmy v brzdení ruskej agresie, vývoji nových zdrojov energií a budovaní veľkých technologických firiem s kapitálovou základňou radšej na našej strane Atlantiku ako v USA" a tiež spoločné obranné záujmy.Stretnutie sa vo veľkej miere sústreďovalo na to, ako Labouristická alebo Konzervatívna strana využijú plánované prehodnocovanie Dohody o obchode a spolupráci (TCA) medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom „na redukciu niektorých terajších treníc", ktoré vážne poškodzujú britský export, predovšetkým do Európskej únie.Labouristi, ktorí uviedli, že nebudú chcieť dostať Britániu naspäť do EÚ, sa už zaviazali, že využijú posudzovanie TCA naplánované na rok 2025 na snahu o redukciu obchodných bariér.