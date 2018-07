Brexit bude stáť Britániu v krátkom čase 12.000 miest vo finančníctve

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. júla (TASR) - Brexit bude stáť Britániu v krátkodobom časovom horizonte zhruba 12.000 pracovných miest v oblasti finančných služieb a v dlhodobom oveľa viac. Povedala to v utorok Catherine McGuinnessová z londýnskej finančnej štvrte City parlamentnému výboru pre odchod Británie z Európskej únie (EÚ).Dolná hranica odhadu počíta so stratou 3500 pracovných miest v prospech krajín EÚ, povedala McGuinnessová. Viac ako 2 milióny ľudí pracuje vo finančných službách v celej Británii, z toho 396.000 v Londýne.povedala McGuinnessová zákonodarcom.Banky, poisťovne a správcovia aktív so sídlom v Británii si otvárajú centrá v EÚ pred odchodom krajiny z bloku v marci 2019, aby v ňom mohli naďalej ponúkať svoje služby.Firmy v City doteraz potvrdili presun 1600 pracovných miest na kontinent. Londýnska finančná štvrť bola sklamaná, keď britská vláda upustila od svojej preferovanej možnosti vzájomného uznávania pravidiel v rámci budúcej obchodnej dohody s EÚ.Namiesto toho požiadala Británia o prístup k finančným službám na základe prijateľnejšej verzie systému ekvivalencie s EÚ, ktorý používajú Japonsko a Spojené štáty, pričom iba Brusel rozhodne o tom, kto dostane tento prístup.EÚ totiž odmietla vzájomné uznanie a povedala tiež, že nebude prispôsobovať svoj systém ekvivalencie tak, ako to chce Británia.povedala McGuinnessová.Huw Evans, generálny riaditeľ Asociácie britských poisťovní, uviedol, že voľba určitej formy rovnocennosti predstavuje riziko, že Británia sa stane, teda bude musieť pokračovať v kopírovaní pravidiel EÚ výmenou za prístup na jej trh po brexite.Zákonodarcovia tiež vyslovili pochybnosti v súvislosti s návrhom britskej vlády, tzv. Bielou knihou, v ktorom Londýn požaduje úplný prístup svojich tovarov, ale menší prístup služieb na trh EÚ výmenou za väčšiu flexibilitu v otázke odchýlky od pravidiel bloku.