Brexit môže spôsobiť oklieštenie Británie, hovorí britský europoslanec

Bratislava/Brusel 8. novembra (TASR) – Situácia okolo brexitu môže viesť k postupnému okliešteniu Spojeného kráľovstva, keď by ho mohlo opustiť Severné Írsko a Škótsko. Myslí si to služobne najstarší britský europoslanec Bill Newton Dunn. Nový návrh dohody o brexite je podľa neho veľmi zlý, pretože predpokladá hranicu medzi Írskom a Veľkou Britániou v Írskom mori.Europoslanec pripomína, že zatiaľ čo zvyšok Spojeného kráľovstva odíde, Severné Írsko by mohlo de facto ostať v Únii práve pre komplikovanú situáciu súvisiacu s hranicou. Ľudia by podľa neho mohli odhlasovať zjednotenie ostrova.skonštatoval Dunn pred slovenskými novinármi v Bruseli s tým, že takýto prípadný vývoj považuje za reálne riziko. Škóti sa podľa neho pre referendum o nezávislosti môžu rozhodnúť znovu, aj keby to centrálna vláda odmietala.Šéfka Dunnovej strany Liberálni demokrati Jo Swinsonová chce podľa Dunna zrušiť brexit, ak by strana získala väčšinu v parlamente po predčasných voľbách. Tie majú byť 12. decembra. V Británii podľa neho systém zvýhodňuje veľké strany, takže neverí tomu, že by k takejto situácii mohlo dôjsť.Veľkým rizikom podľa Dunna je, že v súvislosti s brexitom nepríde zo strany Veľkej Británie žiadne rozhodnutie.načrtol možné scenáre ďalšieho vývoja. Členské krajiny sa dohodli na odklade vystúpenia Spojeného kráľovstva do 31. januára.skonštatoval Dunn.Írsky europoslanec Sean Kelly si myslí, že ak za tri roky nedošlo k brexitu, treba sa vrátiť k ľuďom, aby rozhodli oni.povedal Kelly na diskusii so slovenskými novinármi.