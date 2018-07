Brexit vytvorí približne 3500 nových pracovných miest v Paríži

Na archívnej snímke z 16. februára 2016 sú vlajky Európskej únie a vlajka Británie pred sídlom EÚ v Bruseli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 12. júla (TASR) - Francúzska metropola Paríž očakáva, že odchod Británie z Európskej únie (EÚ) povedie k vytvoreniu približne 3500 nových pracovných miest v jej finančnom a bankovom sektore, keďže veľkí hráči z Londýna presúvajú niektoré prevádzky na kontinent.Toto číslo je oveľa vyššie ako priamy presun pracovných miest do iných európskych finančných centier, povedal Gérard Mestrallet, prezident lobistickej skupiny Paris Europlace na výročnej konferencii.Americké finančné giganty - správca aktív Blackrock a banka Citigroup, patria medzi spoločnosti, ktoré plánujú presunúť niektoré aktivity do Paríža.Okrem odhadovaných 3500 priamych pracovných miest by transfery finančných inštitúcií mohli priniesť Parížu aj ďalších 20.000, uviedol Mestrallet.Sťahovanie firiem do Paríža pripisujezákonníka práce a ďalším opatreniam, ktoré presadil prezident Emmanuel Macron, bývalý investičný bankár. Macron sa snaží zvýšiť atraktivitu Francúzska pre zahraničných investorov.vyhlásil. Poukázal pritom najmä na ukončenie výberu dane z finančných aktív a novú rovnú daň z kapitálových výnosov, vrátane dividend a úrokov.Londýn je dlhé roky najväčším európskym finančným centrom. No vzhľadom na plánovaný odchod Británie z EÚ v marci 2019 sa očakáva, že dôjde k presunu niektorých operácií bánk a poisťovní do únie. Len tak budú môcť ponúkať svoje služby aj klientom v bloku, keďže Británia sa chystá opustiť aj jednotný trh.Najväčšími konkurentmi Paríža v boji o pracovné miesta z Londýna sú Frankfurt nad Mohanom, Amsterdam a Dublin.No nielen banky uvažujú o sťahovaní prevádzok do EÚ. Aj veľké spoločnosti z iných odvetví, napríklad Airbus, BMW a Siemens, varovali Britániu, že môže prísť o pracovné miesta, ak sa ich podmienky na podnikanie skomplikujú.