Brexit zvýšil podporu nezávislosti Škótska na 49 percent

Škótska premiérka Nicola Sturgeonová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Edinburgh 28. apríla (TASR) - Podpora nezávislosti Škótska od Spojeného kráľovstva sa zvýšila na najvyššiu úroveň za posledné štyri roky. Prispeli k tomu veľkou mierou voliči, ktorí si želajú zostať v Európskej únii, vyplýva z víkendových výsledkov nového prieskumu.Odtrhnutie sa od Británie v súčasnosti podporuje 49 percent dospelých v Škótsku, čo je nárast o štyri percentuálne body oproti poslednému takémuto prieskumu inštitútu YouGov pre denník The Times z júna 2018, informovala agentúra Reuters.Výsledky zverejnili v súvislosti s víkendovým dvojdňovým jarným zjazdom Škótskej národnej strany (SNP), ktorá sa zasadzuje za nezávislosť.SNP pripravuje novú kampaň za nezávislosť po tom, ako s takouto snahou neuspela v referende v roku 2014, keď voliči odmietli samostatné Škótsko najmä pre obavy týkajúce sa ekonomiky. Za nezávislosť vtedy hlasovalo 45 percent zúčastnených voličov, proti ich bolo 55 percent.V britskom referende v roku 2016 sa nadpolovičná väčšina voličov vyslovila za vystúpenie z EÚ, známe ako brexit, zo štyroch krajín Spojeného kráľovstva však Škótsko a Severné Írsko hlasovali za zotrvanie v Únii, čo zvýšilo politické napätie.Británia sa v súčasnosti zmieta v politickom chaose a stále nie je jasné, kedy alebo či vôbec vystúpi z EÚ, píše Reuters.Prieskum YouGov tiež zistil, že 53 percent Škótov si myslí, že v najbližších piatich rokoch by sa nemalo konať ďalšie referendum o nezávislosti. Škótska premiérka a šéfka SNP Nicola Sturgeonová presadzuje druhý plebiscit pred rokom 2021, keď sa skončí súčasné volebné obdobie Škótskeho parlamentu.YouGov sa pýtal na názory 1029 dospelých v Škótsku po tom, ako Sturgeonová v stredu načrtla svoj ďalší plán týkajúci sa snahy o nezávislosť.Prieskum okrem toho ukázal, že voliči severne od anglickej hranice sa odvracajú od Konzervatívnej i Labouristickej strany.Škótski konzervatívci, odnož Konzervatívnej strany britskej premiérky Theresy Mayovej, by podľa prognóz mali v májových eurovoľbách prísť o svojho jediného zástupcu v Európskom parlamente. Až 40 percent z voličov, ktorí za nich hlasovali pred dvoma rokmi, totiž prešlo k novej Strane brexitu euroskeptika Nigela Faragea.