Brezňania kompostujú vo veľkom, mesto muselo doobjednať 150 nádob

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brezno 5. júla (TASR) – Brezňania začali kompostovať vo veľkom. O mestské kompostéry je taký enormný záujem, že samospráva musela doobjednať ďalších 150 nádob určených na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, aby uspokojila všetkých oprávnených žiadateľov. Informoval o tom brezniansky magistrát.Ešte v roku 2017 ponúkla radnica všetkým majiteľom rodinných domov možnosť požiadať o bezplatné poskytnutie špeciálnych nádob určených na recykláciu bioodpadu. Vlani prerozdelila približne 300 kompostérov, v tomto roku pribudlo ďalších sto, ale ani to nestačí.konštatoval brezniansky primátor Tomáš Abel.Nárok na bezplatné zapožičanie mestského kompostéra má totiž každý záujemca, ktorý je vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu v Brezne a nemá žiadne podlžnosti voči mestu. Žiadosť stačí spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov a sprístupnenie daňového tajomstva doručiť Technickým službám (TS) Brezno na tlačive, ktoré je zverejnené na ich webovej stránke. Žiadatelia by si aktuálne objednané nádoby mohli prevziať už začiatkom augusta.Podľa riaditeľa TS Lukáša Jeremiáša je kompostovanie výborným nástrojom na znižovanie množstva komunálneho odpadu, a takisto na vytváranie kvalitného organického hnojiva použiteľného pre domáce pestovanie. Má vplyv predovšetkým na miestny ekosystém.dodal Jeremiáš.