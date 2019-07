Brezno ožije športom, podujatie vyvrcholí hudobnými vystúpeniami

Na archívnej snímke Mestský úrad v Brezne. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brezno 27. júla (TASR) - Breznianske Námestie generála M. R. Štefánika čaká v sobotu celodenný športový program, ktorý vyvrcholí viacerými kultúrnymi vystúpeniami. Pestrú ponuku odštartuje 3. ročník silovej súťaže Brezno street workout, ktorej cieľom je motivovať k zdravému životnému štýlu, pokore a disciplíne.informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Horehronie.Cvičenie bude prebiehať s odbornými lektorkami z Bafit Academy a Sunflower Studiom na čerstvom vzduchu v mestskom parku. Počet miest na cvičenie je obmedzený, preto organizátori odporúčajú rezervovať si miesto na cvičenie vopred prostredníctvom internetu.Hudba sa začne niesť námestím od 17.00 h v podaní hudobnej skupiny Oblastné skutočnosti. Na breznianske pódium opäť zavítajú Majself & Grizzly, a to od 18.15 h. Hudobný večer bude pokračovať vystúpením populárnej slovenskej skupiny Smola a Hrušky od 19.30 h, ktorá sa postará o to, aby bolo námestie naladené na Twenty five Expres párty s Julom Viršíkom so začiatkom o 21.00.uviedol brezniansky primátor Tomáš Abel.Okrem bohatého programu na námestí v sobotu už tradične vyštartuje aj cyklobus, ktorý záujemcov priamo z ubytovacieho zariadenia odvezie na novú cyklotrasu. Pre cyklistov je pripravený cyklovýlet so sprievodcom zo Salaša Zbojská cez Burdu a Kučelach.Víkend plný aktívneho oddychu ukončí v nedeľu (28. 7.) o 16.30 h futbalový zápas 1. kola Slovenského pohára. Zápas na mestskom futbalovom štadióne odohrajú futbalové mužstvá FK Brezno a ŠK Partizán Čierny Balog.