Brezno vybuduje cyklistickú infraštruktúru za takmer tristotisíc eur v niekoľkých lokalitách

Prístrešky aj odpočívadlá

Plánujú aj ďalšiu etapu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.10.2020 - Breznianska samospráva vybuduje v rámci mesta cyklistickú infraštruktúru pozostávajúcu hlavne z parkovísk pre bicykle v blízkosti plánovaných cyklotrás.Ako agentúru SITA informoval primátor Brezna Tomáš Abel, na projekt radnica získala dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 250-tisíc eur, pričom spolufinancovanie mesta je vo výške približne 44-tisíc eur v závislosti od cenovej ponuky víťazného uchádzača v aktuálne prebiehajúcom procese verejného obstarávania.Samotná realizácia by sa mala podľa primátora uskutočniť v budúcom roku.Projekt na vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov obsahuje uzamykateľné prístrešky pre bicykle, odpočívadlá pre bicykle, voľne stojace stojany pre bicykle umožňujúce obojstranné parkovanie bicyklov a servisné stojany pre bicykle. Súčasťou projektu sú aj nové moderné technológie.„Vstup do objektu bude cez dvere s elektrickým vrátnikom. Užívatelia sa musia pri vstupe autorizovať, či už magnetickým kľúčom, identifikačnou kartou či iným sofistikovaným spôsobom. Všetky systémy mobiliáru bude zabezpečovať autonómny systém s fotovoltaickými článkami, ktorý je súčasťou strešnej konštrukcie prístreškov,“ konkretizoval Abel a dodal, že zachytené zrážkové vody z prístreškov budú odvedené v rámci spevnených plôch a ich odvodnenia do priľahlej vegetácie.Parkovacie zariadenia budú umiestnené v nasledujúcich lokalitách: parkovisko pre bicykle na dopravnom ihrisku na ulici Hronská, záchytné parkovisko a odpočívadlo pre cyklistov Lazná, parkovisko pre bicykle pri areáli minigolfu na Nábreží Dukelských hrdinov, parkovisko a odpočívadlo pre cyklistov Ferrata, parkovisko pre bicykle na ulici Rázusova – oproti Technickým službám so vstupom zo Šrámkovej ulice.„Výhľadovo máme naprojektované aj ďalšie lokality, ktorých realizáciu plánujeme v ďalšej etape,“ uzavrel primátor.