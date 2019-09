Brigitte Macronovej sa zastali aj francúzski umelci

Brigitte Macronová, manželka Emmanuela Macrona, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Paríž 9. septembra (TASR) - Veľký transparent na podporu francúzskej prvej dámy Brigitte Macronovej sa počas víkendu objavil na moste v meste Périgueux v departemente Dordogne, v regióne Akvitánsko ležiacom na juhozápade Francúzska. Ide o reakciu miestnych umelcov na nelichotivé poznámky k Macronovej veku a vzhľadu v podaní viacerých brazílskych politikov vrátane prezidenta Jaira Bolsonara.Transparent s nápisom "Brigitte, si krásna" spočiatku mnohí obyvatelia mesta považovali za vyznanie lásky niektorému miestnemu dievčaťu či žene, iní to však ihneď vnímali ako obranu svojej prvej dámy, uviedla rozhlasová stanica France Bleu.Jeden z autorov inštalácie - Klemere - vysvetlil, že "mosty sa stavajú, aby ľudí spájali, a náš odkaz má rovnaký cieľ". Dodal, že slovné útoky brazílskych politikov sú úplne mimo rámca politiky, "je to už útok na ženu".konštatoval spoluautor, umelec známy pod menom ADNX.dodal Klemere.Poznámky k Macronovej vzhľadu a veku boli jedným z dôsledkov ostrej výmeny názorov medzi Bolsonarom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorá sa týkala hasenia rozsiahlych lesných požiarov v amazonskom pralese.Situácia sa síce následne mierne upokojila, ale olej do ohňa prilial opäť brazílsky minister ekonomiky Paulo Guedes, keď minulý štvrtok vyhlásil, že Macronová je "naozaj škaredá". Ministerstvo hospodárstva neskôr vo vyhlásení uviedlo, že Guedes žiada o prepáčenie za žart, ktorého sa dopustil počas jednej verejnej akcie a spomenul v ňom francúzsku prvú dámu.Brazílski politici sa po negalantných vyjadreniach na adresu Macronovej stali terčom kritiky radových občanov v Brazílii i vo Francúzsku.Na obranu Macronovej sa koncom týždňa postavila jej dcéra Tiphaine Auzierová, ktorá prostredníctvom internetu vyzvala na boj proti mizogýnii - odporu muža k ženám či pohŕdaniu ženami.Macronovej nečakane vyslovil podporu aj ostrý kritik jej manžela, krajne ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon, ktorý ju z Brazílie, kde bol na návšteve, ubezpečil, že Brazílčania, s ktorými je v kontakte, Bolsonara a jeho ministrov za jeho komentáre odsudzujú.