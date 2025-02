Brignoneová vyhrala aj druhý obrovský slalom v Sestriere

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová triumfovala aj v druhom obrovskom slalome Svetového pohára v Sestriere. Na domácom svahu predstihla o 77 stotín Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú. Tretia skončila po prvom kole vedúca Novozélanďanka Alice Robinsonová (+0,79).





Pre tridsaťštyriročnú Brignoneovú to bolo už 34. víťazstvo v SP, 16. v obrovskom slalome. Talianka si vďaka zisku 100 bodov upevnila post líderky celkového poradia prestížneho seriálu. Po prvom kole bola štvrtá so stratou 12 stotín na Robinsonovú, v druhom však predviedla dravú jazdu a vyšvihla sa na najvyšší stupienok. V tejto sezóne dosiahla už siedmy triumf, čím vylepšila svoj zápis z vlaňajšieho ročníka.Američanka Mikaela Shiffrinová zaostala v 1. kole za Robinsonovou o dve a pol sekundy a nepostúpila do 2. kola medzi elitnú tridsiatku. Novozélanďanka rovnako ako v piatkových pretekoch, ktoré boli náhradou za zrušenú súťaž v kanadskom stredisku Tremblant, neudržala prvé miesto. Zostala však na čele priebežnej klasifikácie obrovského slalomu. Slovensko v Sestriere nemalo svoje zastúpenie.

Výsledky obrovského slalomu SP žien v Sestriere:



1. Federica Brignoneová (Tal.) 2:08,81 min., 2. Lara Gutová-Behramiová (Švajč.) +0,77 s, 3. Alice Robinsonová (N.Zél.) +0,79, 4. Sofia Goggiová (Tal.) +1,18, 5. Julia Scheibová (Rak.) +1,61, 6. Lara Colturiová (Alb.) +1,66, 7. A.J. Hurtová (USA) +1,85, 8. Paula Moltzanová (USA) +1,95, 9. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +1,98, 10. Camille Rastová (Švajč.) +2,10



Celkové poradie SP (po 23 súťažiach): 1. Brignoneová 999 bodov, 2. Gutová-Behramiová 809, 3. Zrinka Ljutičová (Chor.) 673, 4. Rastová 662, 5. Sara Hectorová (Švéd.) 652, 6. Goggiová 621



poradie v obrovskom slalome (7): 1. Robinsonová 440, 2. Brignoneová 400, 3. Hectorová 361, 4. Stjernesundová 281, 5. Colturiová 274, 6. Ljutičová 264