Brit, ktorý bol vystavený novičku, žiada o stretnutie s Putinom

Alexandr Petrov a Ruslan Boširov - Rusi, ktorí sú podľa Británie podozriví z otravy ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom meste Salisbury počas rozhovoru pre televíziu RT v Moskve 13. septembra 2018. Obaja tvrdia, že do tohto mesta prišli ako turisti. Skripaľ a jeho dcéra sa stali 4. marca v anglickom meste Salisbury terčom útoku, pri ktorom bola podľa tamojších vyšetrovateľov použitá nervovoparalytická látka novičok, vyvinutá v 70. a 80. rokoch v bývalom Sovietskom zväze. Skripaľovci útok prežili. Londýn pripísal zodpovednosť za túto otravu Moskve, ktorá to však rozhodne popiera. Obaja Rusi v rozhovore pre RT potvrdili, že ich mená sú Alexandr Petrov a Ruslan Boširov a že na snímkach, ktoré zverejnili Briti, sú oni. Popreli však, že by pracovali pre ruskú vojenskú rozviedku GRU. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. apríla (TASR) - Charlie Rowley, ktorý bol vlani v lete vystavený účinkom nervovoparalytickej látky typu novičok, sa v sobotu na ruskom veľvyslanectve v Londýne stretol s ruským veľvyslancom Aleksandrom Jakovenkom. Informoval o tom britský nedeľník The Sunday Mirror.Nedeľník dodal, že Rowley "chce poznať pravdu a odpovede na otázky, ktoré si kladie odvtedy, ako sa on i jeho partnerka Dawn (Sturgessová) pred deviatimi mesiacmi otrávili. Sturgessová otrave podľahla.Podľa nedeľníka Jakovenko na stretnutí odmietol všetky obvinenia na adresu Ruska, pričom "dokonca vyslovil predpoklad, že za smrťou (Sturgessovej) môžu stáť Amerika alebo Česko, či (britské špecializované laboratórium) Porton Down.Rowley uviedol, že podľa ruského veľvyslanca spomínané štáty sú jedinými, kde sa novičok teraz vyrába.Dodal, že sa veľvyslanca spýtal, či Británia spáchala tento útok nervovoparalytickou látkou. Veľvyslanec mu odpovedal, že to nevie, pretože ho britská vláda o ničom neinformuje.spresnil Rowley.Brit dodal, že ruský veľvyslanec sa mu "celkom pozdával", len sa mu zdalo smiešne, ako sa stále snažil brániť Rusko a ukázať, že nenesie žiadnu zodpovednosť.uzavrel Rowley.Rowley uviedol, že požiadal Jakovenka, aby mu zorganizoval osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Veľvyslanec údajne prisľúbil, že Putinovi bude toto želanie tlmočiť.Už v marci sa na Putina listom obrátiť 20-ročný Sturgessovej syn Ewan Hope, ktorý ruského prezidenta požiadal, aby pomohol nastoliť spravodlivosť a umožnil britským vyšetrovateľom vypočuť ruských občanov podozrivých z vraždy jeho matky.Kremeľ na túto výzvu reagoval vyhlásením, že nie je nutné, aby na tento list odpovedal Putin, pretože to v jeho mene môžu urobiť veľvyslanec. Kremeľ dodal, že ruská diplomatická misia to už aj spravila.Dawn Sturgessová zomrela 8. júla roku 2018 na následky otravy látkou typu novičok, keď si ho - v domnienke, že ide o parfum - nastriekala na zápästie z flakónu.Účinkom látky podobnej novičku bol vystavený aj Sturgessovej priateľ Charlie Rowley, ktorý fľaštičku s tekutinou našiel. Pár žil v meste Amesbury, ktoré leží približne 12 kilometrov severne od Salisbury v grófstve Wiltshire v južnej časti Anglicka.Prvými obeťami vlani v marci boli bývalý agent ruskej vojneksje rozviedky Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija. Útok na nich sa odohral vlani v marci v britskom meste Salisbury, a to zrejme pomocou nervovoparalytickej látky novičok, vyvinutej v bývalom Sovietskom zväze. Incident, z ktorého Británia obvinila Rusko, ešte viac zhoršil už tak napäté vzťahy oboch krajín.Z pokusu o Skripaľovu vraždu obvinil Londýn dvojicu ruských občanov Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, ktorí sú podľa zistení investigatívnych médií príslušníkmi ruskej vojenskej rozviedky GRU. Médiá neskôr zistili, že ich pravé mená sú Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin.