Britská zástava veje pred Londýnskou vežou Big Ben neďaleko britského parlamentu v Londýne, archívna snímka.

Londýn 19. apríla (TASR) - Brit Jarod Kirkman (51) bol vo štvrtok odsúdený na desať mesiacov väzenia za to, že sa prostredníctvom emailov vyhrážal siedmim poslancom, ktorí sa pôvodne stavali proti brexitu. Jedného z nich tiež slovne napadol pre jeho rasovú príslušnosť, informuje agentúra AFP.Kirkman sa ešte minulý týždeň pred súdom priznal k tomu, že používal falošné emailové adresy na to, aby rôznym poslancom zasielalVšetci dotknutí poslanci podporovali počas referenda o brexite zotrvanie Spojeného kráľovstva v EÚ, hoci niektorí z nich neskôr svoj názor zmenili.Brit bol v tejto súvislosti taktiež uznaný za vinného z rasovo motivovaných slovných útokov na labouristického poslanca čiernej pleti Davida Lammyho.Jaswant Narwal z anglickej štátnej prokuratúry na margo rozsudku zdôraznil, že by mal slúžiť akododal Narwal.