Londýn 15. júla (TASR) - Británia čelí najväčšiemu riziku recesie od finančnej krízy. Dôvodmi je neistota spôsobená brexitom a spomaľovanie globálnej ekonomiky, uvádza sa v štúdii think tanku Resolution Foundation.Štúdia tvrdí, že sú potrebné plány na zmiernenie dôsledkov ďalšieho poklesu. Navyše, upozornila na to, že centrálna banka (BoE) už vytiahla mnohé zo svojich monetárnych tromfov, ktoré má k dispozícii.Indikátor rizika recesie Resolution Foundation, ktorý vychádza pri svojom hodnotení nebezpečenstva recesie z výnosov vládnych dlhopisov, signalizuje, že toto riziko je najväčšie od roku 2007.Británia sa dostáva do technickej recesie, definovanej dvoma medzikvartálnymi poklesmi ekonomiky po sebe, zhruba raz za desaťročie. Avšak kombinácia domácich politických tlakov a globálnych obchodných sporov spôsobila, že nebude ľahké vyhnúť sa hromadnej strate pracovných miest a rozsiahlym socio-ekonomickým škodám.Niektoré faktory signalizujú, že ekonomika Veľkej Británie už klesá. Výrobcovia zaznamenali v júni najhorší mesiac za viac ako 6 rokov a rast spotrebiteľských úverov bol najslabší od roku 2014. Celkový index nákupných manažérov (PMI) v júni padol na 14 bodov a dostal sa najnižšie od februára 2013. BoE v júni skresala svoju prognózu celoročného rastu ekonomiky na nulu.Posledných päť recesií spôsobilo v Británii ekonomický šok rovnajúci sa približne strate 2500 GBP (2782 eur) na domácnosť a zvýšilo počet nezamestnaných približne o 1 milión, uvádza sa v správe. Správa však upozornila aj na fakt, že BoE po globálnej finančnej kríze použila nástroje na zmiernenie dôsledkov recesie, ktoré aktuálne už nemá k dispozícii.Napríklad, počas poslednej recesie v roku 2008 BoE znížila kľúčovú úrokovú sadzbu postupne z 5,75 % na 0,5 %. Zrealizovala tiež program kvantitatívneho uvoľňovania v hodnote 375 miliárd GBP (eur). Navyše, daň z pridanej hodnoty (DPH) sa znížila na 15 %. Správa Resolution Foundation na základe viacerých ekonomických štúdií tvrdí, že bez pozitívneho vplyvu týchto opatrení HDP mohol padnúť až o 12 % a každá domácnosť stratiť 8000 GBP.Podľa Jamesa Smitha z Resolution Foundation je jasné, že BoE rovnako ako politici majú menší priestor na manévrovanie ako pred globálnou finančnou krízou. Úrokové sadzby sa už totiž nachádzajú na historických minimách a kvantitatívne uvoľňovanie by zrejme už nemalo rovnaký efekt ako v minulosti. Preto politici a centrálni bankári podľa neho musia mať plán, ako utlmiť vplyvy poklesu, inak sa z "recesie môže stať depresia".(1 EUR = 0,89873 GBP)