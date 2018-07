Británia chce po brexite sama rozhodovať o rybolove vo svojich vodách

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Edinburgh 4. júla (TASR) - Británia chce po odchode z Európskej únie sama rozhodovať o tom, do akej miery umožní cudzím lodiam výlov rýb v jej výsostných vodách. Britská vláda chce preto v rokovaniach s Bruselom o brexite oddeliť túto časť od otázky objemu vývozu rýb do EÚ.Myšlienka rozdeliť dve témy v oblasti rybolovu, teda prístup do britských vôd a objem vývozu rýb z Británie, má veľkú podporu britských rybárov. Napríklad na severovýchode Škótska sa množstvo voličov vyjadrilo za brexit, pritom Škótsko bolo celkovo proti. Rybári z daného regiónu sú však presvedčení, že súčasný systém kvót platný v Európskej únii ich odvetvie postupne ničí. To má potom vplyv aj na hlasovanie poslancov za daný región.Plány Británie však pravdepodobne narazia na nesúhlas Bruselu. EÚ zastáva názor, že ak Británia chce naďalej predávať ryby v Európskej únii tak ako doteraz, musí naďalej tolerovať vstup európskych rybárskych lodí do svojich vôd. Na základe súčasnej politiky v oblasti rybolovu smú všetky lode z Európskej únie loviť vo vodách členských štátov EÚ.V súčasnosti, ako členská krajina EÚ, vyváža Británia do ostatných únijných krajín približne 75 % z celkového objemu výlovu. Londýn tvrdí, že aj po brexite plánuje umožňovať zahraničným lodiam výlov v britských vodách, ale o tom, v akom rozsahu prístup umožní, chce rozhodovať sám.