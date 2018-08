Británia chce Rusko požiadať o vydanie agentov zapojených do prípadu S

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. augusta (TASR) - Británia má v úmysle požiadať Moskvu o vydanie dvoch ruských agentov, ktorí sa údajne tento rok podieľali na otrave bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije novičkom v Anglicku. V pondelok o tom informoval britský denník The Guardian.Denník s odvolaním sa na predstaviteľov britskej vlády a bezpečnostných zložiek napísal, že obaja jednotlivci údajne v marci v anglickom meste Salisbury vystavili Skripaľa a jeho dcéru nervovoparalytickej látke novičok.Otca s dcérou našli bezvládnych a v bezvedomí na lavičke v parku. Obaja následne strávili niekoľko týždňov v nemocnici, kde bojovali o život, ale nakoniec sa uzdravili a boli prepustení. V júli ďalší dvaja ľudia náhodou objavili v kontajneri fľašku s obsahom, ktorým bol podľa presvedčenia úradov novičok. Jedna z osôb, žena, totiž neskôr zomrela.Vládni predstavitelia a prokuratúra nepotvrdili podrobnosti zo správy denníka The Guardian, keď ich o to požiadala tlačová agentúra DPA.Týždne nasledujúce po útoku na Skripaľovcov Londýn obviňoval z incidentu Rusko. Toto obvinenie však Moskva odmietla. Novičok vyvinuli ešte v Sovietskom zväze, ale s touto otravnou látkou experimentovali aj ďalšie krajiny.Po prípade so Skripaľom sa diplomatické vzťahy medzi oboma krajinami zhoršili a ďalšie zhoršenie môže nastať, ak Rusko odmietne vydať oboch spomínaných agentov. Je totiž nepravdepodobné, že by k extradícii došlo.