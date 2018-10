Británia má fiškálnu kapacitu na to,aby zvládla odchod z EÚ bez dohody

Britský minister zahraničných vecí Philip Hammond. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Birmingham 1. októbra (TASR) - Spojené kráľovstvo má fiškálnu kapacitu na to, aby zvládlo odchod z Európskej únie (EÚ) bez akejkoľvek dohody. Vyhlásil to v pondelok britský minister financií Philip Hammond, ktorý však podľa vlastných slov verí, že Brusel chce dosiahnuť dohodu o rozvode.Vyhliadky na brexit v marci budúceho roka zvýšili neistotu pre zamestnávateľov. A rokovania o budúcom vzťahu medzi Britániou, piatou najväčšou svetovou ekonomikou, a jej najväčším obchodným partnerom sú čoraz ťažšie.povedal pre Sky News.Hammond však priznal, že pochybnosti o budúcnosti už zasiahli ekonomiku. Mnohé firmy zastavili investície a čakajú na výsledky rokovaní. Niekoľko nasledujúcich týždňov bude rozhodujúcich pre zabezpečenie dohody Británie s EÚ.Ľudia podľa neho chcú, aby Londýn a Brusel uzavreli dohodu, čím by sa zmiernili problémy spojené s odchodom Spojeného kráľovstva z európskeho bloku. A aj Únia chce mať v budúcnosti vzťah s Britániou a plynulé obchodné partnerstvo, uviedol.Hammond sa na konferencii vládnej Konzervatívnej strany snažil upokojiť podniky a ubezpečiť ich, že zostávajú v centre hospodárskych plánov toryovcov.Podnikateľská komunita totiž opakovane dala najavo frustráciu v súvislosti s nedostatočne jasnými plánmi vlády pokiaľ ide o ich fungovanie po brexite. Niektorí podnikatelia sa domnievajú, že vláda uprednostnila ideológiu pred ekonomikou.Britská obchodná komora chce, aby konzervatívci prekonali svoje vnútorné rozdiely aPodnikateľov znepokojili vyhlásenia bývalého britského ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona, ktorý odmietol obavy firiem v súvislosti s brexitom a na stretnutiach s diplomatmi EÚ sa vyjadrovalJohnson je lídrom stúpencov tvrdého brexitu v Konzervatívnej strane a tí odmietajú plán na dohodu premiérky Teheresy Mayovej. Nedávno predstavil vlastné plány na alternatívnu dohodu o voľnom obchode s EÚ, ktorá nemá šance v Bruseli.