Británia opustí EÚ 31. októbra s dohodou alebo bez nej, tvrdí Johnson

Na archívnej snímke Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. júna (TASR) - Boris Johnson, súčasný favorit na nového britského premiéra, prisľúbil v prípade svojho zvolenia vyviesť krajinu z Európskej únie 31. októbra s dohodou alebo bez nej. V pondelok to uviedol vo videu zverejnenom na Twitteri.Ako pripomenula agentúra Reuters, premiérka Theresa Mayová plánuje v piatok 7. júna odstúpiť z funkcie šéfky Konzervatívnej strany po tom, ako sa jej nepodarilo uskutočniť brexit načas (29. marca). V úrade predsedníčky vlády zostane, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra.Johnson, zástanca tvrdého brexitu a bývalý minister zahraničných vecí, je považovaný za favorita medzi doposiaľ 13 uchádzačmi, ktorí by chceli nahradiť Mayovú.povedal Johnson vo videu, ktorým odštartoval svoju internetovú kampaň.Video, ktoré zahŕňa rozhovory Johnsona s voličmi vrátane monológu predneseného priamo do kamery, je jeho prvým zverejneným videom v boji o lídersky post Konzervatívnej strany.O tom, kto nahradí Mayovú, budú rozhodovať poslanci a členovia vládnej Konzervatívnej strany; proces výberu sa začne 10. júna. Meno Mayovej nástupcu by malo byť známe do 20. júla, keď sa britský parlament odoberie na letné prázdniny.povedal tiež Johnson vo videu, zatiaľ čo vyzýval na väčšie investície do vzdelávania, infraštruktúry a zdravotnej starostlivosti.