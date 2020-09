Británia plánuje porušiť záväzky dohodnuté v brexite, Barnier si na plány Angličanov posvieti

Barnier je sklamaný

Johnson nešetrí silnými rečami

7.9.2020 (Webnoviny.sk) - Hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) pre brexit Michel Barnier požiada Londýn o vysvetlenie v súvislosti so správami, že Británia plánuje porušiť záväzky vyplývajúce z rokovaní o jej odchode z európskeho bloku.Denník Financial Times informoval, že vláda premiéra Borisa Johnsona pripravuje domácu legislatívu, ktorá by oslabila záväzok o zachovaní otvorených hraníc medzi Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, a Írskom, ktoré je členským štátom EÚ.Práve tento bod bol pritom kľúčový v rámci vlaňajších rokovaní a následnom uzavretí dohody o odchode Británie z EÚ. Všeobecne je tiež vnímaný ako životne dôležitý pre zachovanie mieru v Severnom Írsku.Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom bolo uzavrieť obchodnú dohodu, ktorá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra."Tento protokol je podmienkou zachovania mieru a ochrany integrity spoločného trhu. Podmieňuje tiež dôveru medzi nami, pretože všetko, čo sme v minulosti podpísali, treba dodržiavať," vyjadril sa Barnier pre francúzske rádio France Inter. Svojho britského kolegu Davida Frosta preto plánuje požiadať o detaily pre "lepšie pochopenie zámerov vlády".V utorok sa obe strany stretnú v Londýne na ôsmom kole rokovaní. Barnier sa pritom vyjadril, že minulý týždeň ho nedostatok progresu "znepokojil a sklamal".Johnson, naopak, pred rokovaniami nešetrí silnými vyjadreniami. V komentári, ktorý v predstihu vydala jeho kancelária, tvrdí, že Británia by mohla od rokovaní odstúpiť, pričom odchod bez dohody by bol podľa neho "pre Spojené kráľovstvo dobrý výsledok". Dohodu podľa neho musia dosiahnuť do európskeho samitu, ktorý je naplánovaný na 15. októbra.Barnier a výbor pre obchod Európskeho parlamentu, ktorý musí dohodu tiež podporiť, pritom trvajú na tom, že rokovania treba uzavrieť do konca októbra