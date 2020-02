Británia plánuje zmenu migračného systému, nekvalifikovaní pracovníci zrejme víza nedostanú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2020 (Webnoviny.sk) - Nekvalifikovaní pracovníci podľa imigračných plánov britskej vlády nedostanú pracovné víza do Veľkej Británie. Vláda krajiny v tejto súvislosti vyzvala zamestnávateľov, aby sa už nespoliehali na "lacnú pracovnú silu" z Európy, ale aby investovali do udržania si zamestnancov a vývoja automatizácie.Britské ministerstvo vnútra uviedlo, že k občanom EÚ a občanom krajín mimo EÚ po 31. decembri tohto roka uplatní rovnaký prístup. Informuje o tom portál bbc.com.Britská vláda chce migračný systém založený na bodovom hodnotení. Pracovníci, ktorí budú chcieť prísť do Británie, budú musieť ovládať angličtinu a mať ponuku na kvalifikované zamestnanie. Za splnenie týchto dvoch kritérií získajú 50 bodov.Celkovo budú musieť imigranti na pracovné povolenie získať 70 bodov. Body sa im budú prideľovať aj v závislosti od výšky ponúkaného platu alebo na základe toho, či pôjde o prácu v odvetví s nedostatkom pracovnej sily.