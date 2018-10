Británia po brexite nebude preferovať prisťahovalcov z EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Birmingham 2. októbra (TASR) - Britská vláda nebude po brexite preferovať prisťahovalcov z krajín Európskej únie. Prednosť budú mať vo všeobecnosti imigranti s vyššou kvalifikáciou pred uchádzačmi schopnými vykonávať nízkokvalifikované zamestnania, informovala v utorok agentúra AP.Vyplýva to z návrhov, ktoré na prebiehajúcom zjazde vládnucej Konzervatívnej strany v Birminghame predstavila premiérka Theresa Mayová. Zároveň však ubezpečila, že všetci občania EÚ, ktorí už v súčasnosti žijú v Británii, tam budú môcť zostať aj po brexite.Občania EÚ majú v súčasnosti právo žiť a pracovať v Spojenom kráľovstve, rovnako ako v akejkoľvek inej krajine európskej dvadsaťosmičky, čo by sa však malo po odchode Londýna z Únie zmeniť.Podľa premiérky Mayovej zostane Británia aj po odchode z EÚ otvorenou krajinou.povedala Mayová.V súlade s návrhmi na zmenu imigračnej politiky po brexite, ktoré boli predstavené na zjazde v Birminghame, budú musieť záujemcovia o trvalé bydlisko v Británii spĺňať stanovenú príjmovú hranicu. Noví potenciálni prisťahovalci z krajín EÚ by nemali byť nijako zvýhodnení.Británia má z Európskej únie odísť 29. marca 2019. O tom, za akých podmienok sa brexit uskutoční, stále prebiehajú zložité rokovania medzi Londýnom a Bruselom.