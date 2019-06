Británia pozastavila povolenia na vývoz zbraní do Saudskej Arábie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. júna (TASR) - Britská vláda vo štvrtok oznámila, že pozastaví udeľovanie nových povolení na predaj zbraní do Saudskej Arábie a jej spojencom, ktoré by mohli byť použité vo vojenskom konflikte v Jemene. Informovala o tom agentúra AFP.Britský minister medzinárodného obchodu Liam Fox oznámil toto rozhodnutie v parlamente po tom, ako britský súd nariadil vláde, aby vzhľadom na humanitárny aspekt tento predajBritské zákony neumožňujú export zbraní do krajín, kde existujeich použitia a závažného porušenia medzinárodného humanitárneho práva".Andrew Smith z hnutia Kampaň proti obchodu so zbraňami, ktoré na súde iniciovalo konanie voči britskej vláde, vyhlásil, žeObčianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.Jemenský konflikt medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti. Podľa OSN je väčšina obyvateľstva v Jemene odkázaná na humanitárnu pomoc a približne desať miliónov ľudí je ibaNemecká koaličná vláda schválila vlani v marci zákaz predaja zbraní do krajín podieľajúcich sa na konflikte v Jemene, ale umožnila realizáciu existujúcich kontraktov.Tento krok spôsobil spory predovšetkým s Francúzskom a Britániou, s ktorými má Berlín mnoho spoločných projektov na dodávky zbraní, ale zapríčinil aj rozpory v rámci samotného nemeckého kabinetu.Kritici navyše tvrdia, že zákazy sú neúčinné. Údaje, ktoré sa objavili minulý víkend, ukazujú, že obmedzenia vývozu do štátov, zúčastňujúcich sa na vojne v Jemene, sa v roku 2019 nedodržiavali.