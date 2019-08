Británia pripravuje balík pomoci pre prípad brexitu bez dohody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. augusta (TASR) - Britská vláda zostavila tajný zoznam veľkých firiem, ktoré môžu žiadať o finančnú pomoc v prípade brexitu bez dohody, uviedol včera denník The Times.Michael Gove, minister britského kabinetu, ktorý je zodpovedný za prípravy na neriadený brexit, v piatok prvýkrát potvrdil, že vláda pracuje na balíku finančnej pomoci pre firmy, ktoré sa môžu ocitnúť v problémoch z dôvodu chýbajúcej hotovosti.Balík nazvaný Operácia kráľ rybár (Operation Kingfisher) je navrhnutý na pomoc firmám, ktorébrexit bez dohody, aby zvládli obdobie bezprostredne po odchode krajiny z EÚ, uviedol Gove. Podľa denníka Times zraniteľné sú predovšetkým stavebné firmy a výrobcovia. Hovorca britskej vlády odmietol pre agentúru DPA komentovať správu denníka Times.Britský premiér Boris Johnson trvá na tom, že krajina opustí EÚ 31. októbra s dohodou alebo bez nej. Od Bruselu požaduje opätovné vyrokovanie dohody, keďže tú, ktorú vyjednala jeho predchodkyňa Theresa Mayová, odmietol britský parlament a Johnson ju považuje za "mŕtvu". Predstavitelia EÚ odmietajú vyrokovanie novej dohody, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že Británia opustí Úniu bez dohody.Londýn doteraz zľahčoval ekonomické dôsledky prípadného brexitu bez dohody, a to aj napriek varovaniam expertov, ekonomických inštitútov či podnikateľských zväzov.Britská ekonomika v 2. kvartáli klesla prvýkrát od roku 2012. Hrubý domáci produkt (HDP) sa znížil o 0,2 %, pričom experti počítali so stagnáciou.