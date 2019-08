Británia sa snaží urýchliť dôležitú obchodnú dohodu s USA

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. augusta (TASR) - Británia sa snaží urýchliť dôležitú obchodnú dohodu so Spojenými štátmi po brexite. Nový premiér Boris Johnson preto vyslal svojho ministra zahraničných vecí Dominica Raaba a ministerku medzinárodného obchodu Liz Trussovú do Washingtonu.Raab by mal v USA rokovať so svojím americkým kolegom Mikeom Pompeom, zatiaľ čo Trussová sa stretne s obchodným zástupcom Robertom Lighthizerom a ministrom obchodu Wilburom Rossom.Keďže Johnson je odhodlaný vyviesť Britániu z Európskej únie (EÚ) 31. októbra, či už s dohodou alebo bez nej, dosiahnutie určitej formy dohody s americkou administratívou by tak malo preňho malo veľký význam.Prezident Donald Trump, ktorý označil Johnsona za ", uviedol, že obchod medzi oboma krajinami by sa mohol znásobiť, keď Británia opustí EÚ. S novým britským premiérom hovoril o dohode už pár dní po jeho nástupe do úradu minulý mesiac.uviedla Trussová, ktorý bol pred referendom o brexite stúpencom odchodu Británie z bloku.Dodala, že nová vláda sa snaží urýchliť túto dohodu, aby podniky mohli čo najskôr využiť príležitosť na zvýšenie obchodu s USA, ktoré sú podľa jej slov najväčším obchodným partnerom Británie.Po prvom telefonickom hovore s Johnsonom Trump novinárom povedal, že bilaterálna dohoda s Britániou po brexite môže byť „tri-, štyri- až päťkrát“ väčšia ako súčasný obchod.povedal Trump.Johnson má očividne lepší vzťah s Trumpom ako jeho predchodkyňa Theresa Mayová. Nový premiér dúfa, že dokáže rýchlo uzavrieť dohodu s USA, ktorá by vyslala správu o schopnosti Británie fungovať samostatne.Trumpove zjavné nadšenie pre dohodu s Londýnom je v protiklade s postojom jeho predchodcu Baracka Obamu, ktorý povedal, že Británia by bolačakateľov na akýkoľvek druh obchodnej dohody po odchode z EÚ.Objavili sa však aj varovania, že ochota Johnsona odísť z EÚ bez dohody s dlhoročnými partnermi bude hrať do karát Trumpovi, ktorý sa hrdí tým, že jepokiaľ ide o obchod. Ani Trumpove dobré vzťahy s lídrami, ako je japonský premiér Šinzó Abe, mu totiž nezabránili hrať tvrdú hru na rokovaniach s Tikiom.Larry Summers, ktorý bol tajomníkom ministerstva financií USA za prezidenta Billa Clintona, uviedol, že Británia nemôže zamaskovať svoju slabú pozíciu.povedal pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4 začiatkom tohto týždňa. Pripomenul, že na rokovaniach s bohatým človekom sa urobí viac ústupkov ako s chudobným. „V minulom roku Spojené štáty dosiahli s Britániou obchodný prebytok vo výške 20 miliárd USD (17,88 miliardy eur). Podľa úradu amerického obchodného zástupcu si obe krajiny vymenili tovary a služby za 262 miliárd USD, čo znamená, že Británia bola piatym najväčším vývozným trhom USA. Hlavným exportným artiklom USA boli pritom finančné služby a lietadlá, zatiaľ čo britský vývoz zahŕňal automobily a cestovný ruch.(1 EUR = 1,1187 USD)