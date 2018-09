Británia udelila azyl prvým príslušníkom Bielych prílb a ich príbuzným

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. septembra (TASR) - Británia udelila azyl 29 členom sýrskej mimovládnej organizácie Sýrska civilná ochrana, známej aj ako Biele prilby, a ich viac ako 70 rodinným príslušníkom. Stalo sa tak v rámci programu presídlenia Sýrčanov, ktorí sa ocitli v ohrození života. Informoval o tom britský denník The Telegraph.Prvá sýrska rodina je už údajne v Británii. Ostatní Sýrčania by ich mali nasledovať začiatkom októbra.Britský denník pripomenul, že v rámci bezprecedentnej spoločnej misie Británie, Nemecka a Kanady, podporovaných Izraelom, Jordánskom, USA a OSN, bolo v júli evakuovaných z južných oblasti Sýrie cez Izrael do Jordánska 98 príslušníkov Bielych prílb a ich 324 rodinných príslušníkov.Britské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok potvrdilo, že Británia je pripravená prijať dobrovoľníkov z radov Bielych prílb a ich príbuzných. V rámci programu presídľovania Sýrčanov dostalo azyl v Británii približne 13.000 osôb.Vláda v Damasku, podobne ako spojenecké Rusko, tvrdia, že Biele prilby, ktoré sa označujú za dobrovoľnícke oddiely civilnej ochrany, sú napojené na teroristickú skupinu známu pod starším názvom Front an-Nusra.Pred niekoľkými rokmi bola dobrovoľnícka skupina Biele prilby, ktorá počas sýrskej vojny zachraňuje ľudí spod trosiek, horúcim kandidátom na Nobelovu cenu mieru.