Británia umožní Kyjevu zaútočiť raketami Storm Shadow, verejné vyhlásenie by bolo však zbytočne provokatívne

12.9.2024 (SITA.sk) - Spojené kráľovstvo sa rozhodlo povoliť Ukrajine používať riadené strely Storm Shadow na zasiahnutie cieľov v Rusku. Referuje o tom web The Guardian s odvolaním sa na zdroje v britskej vláde.Rozhodnutie o nasadení Storm Shadows na zasiahnutie ruských cieľov bolo údajne prijaté v súkromí a je nepravdepodobné, že bude oficiálne zverejnené.Jeden zo zdrojov pre Guardian uviedol, že stredajšia spoločná návšteva ministra zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Davida Lammyho a ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena v Kyjeve by sa bez tohto rozhodnutia neuskutočnila.Veľká Británia sa vraj domnieva, že verejné vyhlásenie o rozmiestnení rakiet dlhého doletu na útoky na Rusko by bolo „zbytočne provokatívne“. Storm Shadow je nízko pozorovateľná raketa dlhého doletu odpaľovaná zo vzduchu a jej dolet presahuje 250 kilometrov.Ukrajina už niekoľko mesiacov žiadala USA a ďalších západných spojencov o súhlas s použitím zbraní s dlhým doletom na útoky na ciele v Rusku. Predpokladá sa, že vzhľadom na ruský nákup iránskych rakiet bude tlačiť ešte tvrdšie a po Británii udelia podobný súhlas ako Londýn i Spojené štáty v prípade svojich rakiet dlhého doletu.„Eskalátorom je tu Putin. Putin to celé eskaloval zásielkou rakiet z Iránu. Vidíme novú os - Rusko, Irán a Severnú Kóreu,“ pripomenul Lammy a vyzval Čínu, aby sa „nezahadzovala“ s touto „skupinou odpadlíkov“.