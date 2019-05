Británia varovala pred konfliktom v Perzskom zálive

Šéf britskej diplomacie Jeremy Hunt, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 13. mája (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt varoval v pondelok pred nebezpečenstvom konfliktu, ktorý by mohol aj "náhodne" vypuknúť v Perzskom zálive. Vyjadril sa tak v čase narastajúceho napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom.uviedol Hunt podľa agentúry AFP pri príchode na zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín Európskej únie v Bruseli.Ide o ich prvé stretnutie po tom, ako Teherán minulý týždeň oznámil svoj zámer čiastočne odstúpiť od medzinárodnej jadrovej dohody z roku 2015, ktorú pomohli pripraviť aj diplomati EÚ.Spojené štáty z tejto dohody jednostranne odstúpili pred rokom, čo im umožnilo opäť zaviesť ekonomické sankcie voči Iránu.Irán ostatným signatárom dohody - Británii, Číne, Francúzsku, Nemecku a Rusku - poskytol v stredu dvojmesačnú lehotu na to, aby implementovali svoje sľuby chrániť bankový a ropný sektor proti americkým sankciám. V opačnom prípade Teherán hrozí, že sa vzdá svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody.Spojené štáty vyslali uplynulý týždeň do oblasti Perzského zálivu útočnú skupinu pozostávajúcu z lietadlovej lode a ďalších plavidiel, ako aj svoje bombardéry, pričom v piatok ohlásili aj presun batérie rakiet typu Patriot na Blízky východ. Tieto kroky sú podľa Washingtonu reakciou na obavy z možného zámeru Teheránu zaútočiť na americké sily alebo záujmy v regióne.