Británia vráti Indii odcudzenú bronzovú sochu Budhu z 12. storočia

Londýn 15. augusta (TASR) - Vzácnu bronzovú sochu Budhu z 12. storočia, ktorú pred takmer 60 rokmi ukradli z múzea v Indii, vrátia do jej krajiny pôvodu po tom, ako tento artefakt objavili na obchodnom veľtrhu v Británii. Informoval o tom v stredu denník The Guardian.Bronzová skulptúra je jednou zo 14 sôch, ktoré v roku 1961 odcudzili z archeologického múzea v indickom meste Nálanda. Predpokladá sa, že odvtedy viac ráz zmenila svojho majiteľa, až ju napokon zaslali istému londýnskemu obchodníkovi so starožitnosťami na predaj.Sochu odovzdajú indickým diplomatickým činiteľom v Británii pri príležitosti dnešného dňa nezávislosti Indie.Artefakt identifikovali na marcovom veľtrhu inšpektori zo Združenia pre boj proti trestnej činnosti zahŕňajúcej umenie (ARCA), organizácie pracujúcej na zachovaní kultúrneho dedičstva, a združenia India Pride Project, ktoré pátra po odcudzených umeleckých dielach.Polícia uviedla, že súčasný majiteľ bronzovej sochy Budhu si nebol vedomý jej osudu a súhlasil s tým, aby sa socha vrátila späť do Indie.