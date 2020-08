Británia začala s testovaním novej „korona aplikácie“. Nesleduje ľudí, ale vírus

Podobnú technológiu používajú aj v Nemecku a Írsku

Mobilná aplikácia spolupracuje s programom NHS

14.8.2020 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia vo štvrtok začala s testovaním novej aplikácie pre smartfóny, ktorej cieľom je prispieť k boju proti šíreniu nového koronavírusu Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti uviedlo, že novinku najprv otestujú na ostrove Wight a nasledovať bude londýnsky obvod Newham.Na projekte sa podieľali experti na ochranu súkromia a tiež spoločnosti Apple Google . Podobnú technológiu používajú aj v Nemecku a Írsku."Využíva najmodernejšiu bezpečnostnú technológiu a je navrhnutá s ohľadom na ochranu súkromia, takže nesleduje ľudí, ale vírus," vyjadrilo sa ministerstvo.Aplikácia využíva bluetooth a zameriava sa na to, kedy bol majiteľ telefónu v blízkosti nakazeného človeka, ktorý mal pozitívny test na vírus. Neukladá pritom osobné údaje, ako sú mená, adresy či dátum narodenia.Aplikácia spolupracuje s programom Národnej zdravotnej služby (NHS) a podľa úradov by bolo najefektívnejšie, ak by si ju nainštalovalo čo najviac ľudí.Vidia to ako kľúčový bod k návratu ľudí k bežnému životu, aký viedli pred vypuknutím pandémie.