Británia začne práce na satelitnom systéme, ktorý by nahradil Galileo

Sonda Galileo Foto: share.dschola.it Foto: share.dschola.it

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 29. augusta (TASR) - Británia v stredu oznámila, že začne práce na vlastnom satelitnom navigačnom systéme, aby zaistila národnú bezpečnosť v prípade, že by Spojené kráľovstvo po tzv. brexite stratilo úplný prístup k projektu Galileo Európskej únie.Informovala o tom agentúra Reuters.Britská vláda sa chce naďalej podieľať na projekte Galileo. Podľa oznámenia však vynaloží 92 miliónov libier (101,5 mil. eur) na plány vytvorenia nezávislého satelitného systému, ktoré bude pripravovať Vesmírna agentúra Spojeného kráľovstva (UKSA) s podporou ministerstva obrany.Globálny navigačný satelitný systém Galileo, ktorý by mal mať do roku 2020 celkovo 30 satelitov, je európskou alternatívou k americkému Globálnemu polohovému systému GPS či ruskému systému GLONASS.Európska komisia (EK) v júli pri príležitosti vypustenia ďalších štyroch satelitov Galileo z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane pripomenula, že údaje z družíc pomáhajú pri záchranných akciách, podporujú trend autonómnych vozidiel či inteligentných hodiniek, pomáhajú pri plánovaní v poľnohospodárstve a sú neoceniteľné pre leteckú navigáciu a lodnú dopravu.Podľa údajov EK systém Galileo už od decembra 2016 poskytuje služby určovania polohy a času, ktoré v súčasnosti využíva približne 400 miliónov používateľov.