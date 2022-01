Británia zažila najteplejší Nový rok vo svojej histórii, starý rekord pochádzal z roku 1916

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - V Spojenom kráľovstve bolo na Nový rok rekordne teplo. Referuje o tom spravodajský portál BBC.V St James's Park v centre Londýna zaznamenali v priebehu soboty teplotu 16,3 stupňa Celzia. Ovplyvnil to teplý vzduch z Azorských ostrovov, ktorý v ostatných dňoch prináša do Británie nezvyčajne mierne počasie.Predchádzajúci novoročný rekord bol stanovený ešte v roku 1916. V Cornwalle vtedy namerali 15,6 stupňa Celzia.Britskí meteorológovia zároveň informovali, že zaznameli i historicky najteplejší Silvester. Približne v utorok by sa však malo začať ochladzovať, keďže južné vetry by mal nahradiť vzduch prúdiaci zo severu.