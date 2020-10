Británia zvažuje lockdown v Anglicku, počet prípadov COVID-19 je výrazne nad najhorším scenárom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.10.2020 (Webnoviny.sk) - Britská vláda zvažuje zavedenie lockdownu v Anglicku po tom, ako vedeckí poradcovia varovali, že počet hospitalizovaných a mŕtvych v dôsledku koronavírusu môže čoskoro presiahnuť jarnú úroveň.Epidemiológ John Edmunds, člen vládnej skupiny, vyhlásil, že počet prípadov je "výrazne nad" najhorším scenárom vypracovaným začiatkom mesiaca.Premiér Boris Johnson predstavil systém lokálnych obmedzení v Anglicku súvisiaci s úrovňou infekcie. Vedci však upozorňujú, že to nestačí.Podľa novín The Times v pondelok plánuje vyhlásiť mesačný lockdown, no vláda potvrdila, že zatiaľ nedospela k žiadnemu rozhodnutiu.Británia eviduje každý deň viac ako 20-tisíc nových prípadov. Zároveň má najvyšší počet mŕtvych v Európe, a to viac ako 46-tisíc.