Britániu obviňujú zo zdržiavania zverejnenia správy o zasahovaní Ruska

Westminsterský palác, sídlo britského parlamentu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. novembra (TASR) - Britskí zákonodarcovia obvinili v utorok vládu, že zdržiava zverejnenie správy o prípadnom ruskom ovplyvňovaní kampane pred britským referendom v roku 2016 o vystúpení Británie z Európskej únie. Odklad zverejnenia je podľa zákonodarcov snahou pozdržať možné nepríjemné podrobnosti až dovtedy, kým nebude po britských predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú naplánované na 12. decembra. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Michael Gove, vplyvný minister vo vláde konzervatívneho premiéra Borisa Johnsona, povedal pre britskú stanicu BBC, že správa" a "Na otázku, či sa vláda pokúša utajiť správu až do obdobia po voľbách, Gove odpovedal:napísal na Twitteri Chuka Umunna, hovorca pre zahraničné veci v opozičnej strane Liberálni demokrati.Zákonodarca Dominic Grieve, ktorý je zástancom EÚ a odišiel z Konzervatívnej strany, prišiel v utorok v parlamente s naliehavou požiadavkou, aby sa vláda k tejto veci vyjadrila.Grieve predsedá parlamentnému výboru pre tajné služby a bezpečnosť, ktorý správu napísal.Výbor vyhlásil, že správu poslal Johnsonovi 17. októbra. A dodal, že očakávalpovedal Grieve pre BBC už skôr.uviedol predseda výboru Grieve.Aj bývalý šéf britskej kontrarozviedky MI5 Jonathan Evans vyzval vládu, aby zverejnila správu o údajnom zasahovaní Ruska do demokratického procesu v Británii, napísala agentúra AP.Evans, ktorý bol generálnym riaditeľom MI5 do roku 2013, povedal pre BBC, že ak Johnsonova vláda nie je pripravená správu zverejniť, mala by vysvetliť, prečo.