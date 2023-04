Briti chcú znížiť podiel fajčiarov, milión ľudí dostane elektronické cigarety zadarmo aj finančnú odmenu

Elektronické cigarety

Akcia proti fajčeniu a za zdravie

11.4.2023 (SITA.sk) - Milión fajčiarov v Anglicku dostane zdarma sadu elektronických cigariet pre začiatočníkov, aby zanechali fajčenie. Tehotné ženy zároveň dostanú ponuku do sumy 400 libier, aby prestali fajčiť. Britská vláda sa totiž zaviazala znížiť podiel fajčiarov v celkovej populácii Anglicka do roku 2030 pod hranicu päť percent. Informuje o tom portál bbc.com.Sadu elektronických cigariet dostane takmer pätina fajčiarov v Anglicku. Súčasťou plánu sú však aj kroky proti predaju elektronických cigariet maloletým. Vláda totiž chce podporiť dospelých fajčiarov, aby vymenili tabakové cigarety za elektronické. Sú však aj obavy z rastúcej popularity týchto produktov medzi deťmi.Britské ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti uviedlo, že stanoví detaily, ako bude program fungovať. Miestne úrady vyzvú, aby sa zapojili do prvej vlny politiky sady elektronických cigariet zdarma. Širší program uskutočnia v priebehu najbližších dvoch rokov.Britskí predstavitelia odhadujú, že program bude stáť približne 45 miliónov libier a má byť financovaný z rozpočtu rezortu zdravotníctva, ale realizovaný miestnymi úradmi.Výkonná riaditeľka kampane Akcia proti fajčeniu a za zdravie Deborah Arnottová uviedla, že ohlásená vládna politika je vítaným krokom správnym smerom. V roku 2021 v Anglicku fajčilo 13 percent celkovej populácie.