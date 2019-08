Briti evakuovaní pre hrozbu pretrhnutia priehrady sa vrátia domov

Na snímke vrtuľník Kráľovského letectva priváža vrecia s pieskom a štrkom na spevnenie poškodenej čast priehradného múra vodnej nádrže Toddbrook neďaleko obce Whaley Bridge v anglickom grófstve Cheshire 6. augusta 2019. K poškodeniu priehradného múra došlo v dôsledku záplav. Hasiči pokračujú s vypúšťaním vody z vodnej nádrže, aby predišli k ďalšiemu poškodeniu múru a zaplaveniu neďalekej obce Whaley Bridge. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 7. augusta (TASR) - Britská polícia v stredu oznámila, že do svojich domov sa už môžu vrátiť obyvatelia, ktorých zhruba pred týždňom evakuovali z obce Whaley Bridge v anglickom grófstve Derbyshire, kde v dôsledku záplav došlo k poškodeniu priehradného múra na vodnej nádrži Toddbrook. Informovala o tom agentúra AP.V dôsledku intenzívnych dažďov došlo minulý týždeň k poškodeniu múra tejto 180-ročnej priehrady. Hrozilo tak jej pretrhnutie a zaplavenie obce Whaley Bridge, z ktorej preto vo štvrtok evakuovali vyše 1500 obyvateľov, píše agentúra AFP.Hasiči následne nepretržite odčerpávali vodu z nádrže, aby znížili jej hladinu a zmiernili tlak, akému bol múr vystavený. Z vrtuľníka zároveň zhadzovali vrecia s pieskom a štrkom v snahe spevniť poškodený múr.Zrušenie evakuácie oznámila v stredu zástupkyňa šéfa derbyshireskej polície Rachel Swannová. Dodala, že práce na priehrade budú - aj po odstránení rizika pretrhnutia - naďalej pokračovať. Rozsah škôd podľa jej slov posúdi britská agentúra životného prostredia (EA), ktorá zároveň určí ďalší postup.Obyvateľom, ktorých polícia vyzvala, aby si pri evakuácii so sebou zobrali domáce zvieratá a potrebné lieky, už cez víkend umožnili, aby sa do svojich príbytkov nakrátko vrátili po nevyhnutné predmety. Väčšina z evakuovaných bývala počas uplynulého týždňa u svojej rodiny či priateľov, niektorí zostali v hoteloch v priľahlých mestách, píše AP.Postihnutú oblasť navštívil ešte v piatok britský premiér Boris Johnson a v pondelok líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn. Johnson pri tejto príležitosti povedal, že 180-ročná priehrada si vyžaduje "".