Briti na Ukrajine sa nesmú spoliehať na leteckú evakuáciu, varovalo ministerstvo obrany

12.2.2022 (Webnoviny.sk) - Britské vzdušné sily nebudú schopné letecky evakuovať Britov na Ukrajine, ak ju napadne Rusko. V rozhovore pre vysielateľa BBC na to upozornil námestník britského ministra obrany James Heappey.Kráľovské letectvo podľa jeho slov nebude schopné vstúpiť do krajiny a odviezť ľudí, takže občania Spojeného kráľovstva musia opustiť Ukrajinu komerčnými prostriedkami alebo odísť do susednej krajiny.Ako vysvetlil, k zmene postoja dospeli, pretože Rusko je v pozícii, v ktorej môže zaútočiť „bez upozornenia“. Cez víkend podľa Heappeyho odídu z Ukrajiny aj britskí vojaci, ktorí tam pomáhali s výcvikom.Už v piatok britské ministerstvo zahraničia vyzvalo Britov, aby opustili Ukrajinu do 48 hodín, a podobné kroky podnikli aj ďalšie krajiny.Rusko nazhromaždilo viac ako 100-tisíc vojakov blízko hraníc s Ukrajinou, akékoľvek plány na inváziu jeho západného suseda však popiera. Moskva obviňuje Západ z toho, že v tejto súvislosti vyvoláva hystériu.Prezidenti Francúzska a USA Emmanuel Macron a Joe Biden by v sobotu mali telefonovať s ruskou hlavou štátu Vladimirom Putinom.