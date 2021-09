Briti sa zatiaľ nemusia preukazovať covid pasmi pred vstupom na podujatia, rozhodli úrady

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.9.2021 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia rozhodla, že zatiaľ sa v Anglicku nebude potrebné preukazovať covid pasom pred vstupom do nočných klubov a na iné podujatia s veľkým počtom návštevníkov. Informoval o tom v nedeľu britský minister zdravotníctva Sajid Javid. Podľa jeho slov vláda myšlienku covid pasov zatiaľ odložila, ale mohla by svoje rozhodnutie prehodnotiť, ak počet ochorení COVID-19 opäť začne exponenciálne rásť.„Podrobne sme to skúmali a hoci by sme to mali zachovať v rezerve ako potenciálnu možnosť, som rád, že môžem povedať, nebudeme realizovať plány na používanie covid pasov," povedal minister pre vysielaciu spoločnosť BBC.Námietky proti takýmto pasom mali predovšetkým niektorí členovia Konzervatívnej strany, podľa ktorých by išlo o neprijateľné bremeno pre firmy a porušovanie ľudských práv obyvateľov.