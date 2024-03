Briti sú ochotní požičať Ukrajincom všetky zmrazené aktíva ruskej centrálnej banky

Plán má podporu v USA

10.3.2024 (SITA.sk) - Británia je pripravená požičať Ukrajine všetky zmrazené aktíva ruskej centrálnej banky v Spojenom kráľovstve.Ako referuje web The Guardian, uviedol to britský minister zahraničných vecí David Cameron , podľa ktorého bude Rusko beztak na konci vojny nútené zaplatiť Ukrajine reparácie.Podotkol, že zmrazený ruský majetok poslúži ako záruka na úhradu reparácií.Tento plán je omnoho radikálnejší ako návrhy, o ktorých sa diskutuje v Európskej únii, aby Ukrajina dostala len neočakávané zisky z aktív ruskej centrálnej banky, ktoré drží Západ. Ročný neočakávaný zisk sa odhaduje na štyri miliardy dolárov.„Existuje možnosť použiť niečo ako syndikovaný úver alebo dlhopis, ktorý efektívne využíva zmrazené ruské aktíva ako záruku na poskytnutie týchto peňazí Ukrajincom s vedomím, že ich získame späť, keď Rusko zaplatí reparácie. To môže byť lepší spôsob, ako to urobiť. Naším cieľom je dosiahnuť maximálnu jednotu G7 a Európskej únie v tomto smere, ale ak sa nám to nepodarí dosiahnuť, myslím si, že budeme musieť pokročiť so spojencami, ktorí chcú podniknúť takéto kroky,“ povedal Cameron.Bolo to prvýkrát, čo Cameron hovoril o návrhu tak podrobne, a pravdepodobne to podčiarkuje politickú podporu, ktorú tento plán má v Spojených štátoch, ale nie v EÚ.Plán by Ukrajine pomohol najmä vtedy, ak by Kongres USA pokračoval v blokovaní ďalšej pomoci Ukrajine, keďže by to Kyjivu poskytlo nový zdroj financií na nákup zbraní a financovalo by jeho rozpočtový deficit.EÚ odhaduje, že približne 260 miliárd eur v aktívach ruskej centrálnej banky bolo zmrazených vo forme cenných papierov a hotovosti v jurisdikciách partnerov G7, EÚ a Austrálie, pričom viac ako dve tretiny aktív je zmrazených v EÚ.Predpokladá sa, že Belgicko má pod kontrolou až 190 miliárd eur v týchto aktívach, ktoré sú uložené v jeho finančnom zúčtovacom stredisku Euroclear, a najviac sa zdráha nasledovať radikálny plán, ktorý navrhol Cameron.