Briti údajne identifikovali tretieho podozrivého v kauze Skripaľ

Na archívnej snímke zo 7. marca 2018 policajti hliadkujú pred policajnou páskou neďaleko miesta, kde našli bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 28. septembra (TASR) - Britské spravodajské služby a protiteroristická policajná jednotka identifikovali tretieho podozrivého v prípade pokusu o otravu bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, ktorý sa odohral v marci tohto roku v anglickom meste Salisbury.Na svojej webovej stránke to uviedol britský denník Daily Telegraph.Podľa denníka tento tretí podozrivý, údajne tiež zamestnanec GRU, navštívil Salisbury s cieľom zhromaždiť spravodajské informácie pre svojich kolegov Alexeja Petrova a Ruslana Boširova, ktorí podľa Británie pokus o otrávenie Skripaľovcov spáchali.Tento agent pre kolegov vypracoval plán ulice v Salisbury, kde býval Skripaľ, a zistil, ktoré dvere na dome používa.Polícia pri vyšetrovaní útoku na Skripaľa zistila, že nervovoparalytická látka, ktorou mal byť tento bývalý agent GRU otrávený, bola nanesená aj na kľučku vchodových dverí.Meno novej podozrivej osoby sa v článku denníka Daily Telegraph neuvádza.V stredu britský investigatívny projekt Bellingcat, ktorý už predtým zverejnil materiály ohľadom kauzy Skripaľ, napísal, že identifikovaný podozrivý Rus Boširov je údajne plukovníkom GRU menom Anatolij Čepiga.Britské úrady považujú Ruslana Boširova a Alexandra Petrova za agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU.V rozhovore, ktorý po zverejnení svojej identity britskými úradmi poskytli 13. septembra šéfredaktorke ruskej spravodajskej televízie RT Margarite Simoňjanovej, však obaja Rusi tvrdili, že do Salisbury pricestovali ako turisti.V Británii tento televízny rozhovor označili za trest pre oboch mužov za to, že misiu v Británii ako agenti tajnej služby nezvládli.