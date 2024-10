Briti Ukrajine poskytnú úver 2,26 miliardy libier na obranné výdavky

22.10.2024 (SITA.sk) - Veľká Británia poskytne Ukrajine pôžičku 2,26 miliardy libier krytú ziskom zo zmrazených ruských aktív. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent s odvolaním sa na utorkové vyhlásenie britskej vlády.Tento úver je príspevkom Londýna k iniciatíve skupiny G7, ktorej cieľom je poskytnúť Kyjevu do konca roka pôžičku vo výške 50 miliárd dolárov, ktorá bude splatená z výnosov zo zmrazených aktív Ruska.Britská pôžička pôjde na vojenské výdavky Ukrajiny. To umožní Kyjevu investovať do kľúčového vybavenia na boj proti ruskej agresii, ako je delostrelectvo a protivzdušná obrana, uviedla vo vyhlásení britská vláda.