Briti vyrukujú na Slovákov s bojovnosťou, Farmer: Sme čoraz lepší

Na snímke útočník Veľkej Británie Robert Farmer po streľbe gólu na MS v hokeji 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 18. mája (TASR) - Útočník Veľkej Británie Robert Farmer verí, že jeho tím bude v zlepšených výkonoch pokračovať aj v sobotňajšom zápase proti Slovensku (od 20.15). Briti sa po výpraskoch od Kanady (0:8) a Dánska (0:9) spamätali a proti USA aj Fínsku predviedli sympatické výkony. Podľa Farmera chcú domáci tím eliminovať bojovnosťou a veria, že v záplave slovenských fanúšikov sa nestratia ani ich priaznivci.Farmer bol v nedávnom prípravnom zápase (1:6) jediným strelcom britského tímu. Nováčik elitnej kategórie naznačil v Poprade svoje možnosti, skúsenosti z neho by rád využil aj vo vzájomnom súboji so Slovákmi na MS.poznamenal Farmer pre TASR.V zápase proti domácim reprezentantom očakáva búrlivú kulisu s veľkou prevahou slovenských fanúšikov.poznamenal Farmer.Jeho tím vstúpil do turnaja prijateľnou prehrou s Nemeckom (1:3), potom však prišli dve vysoké prehry s Kanadou a Dánskom. Briti, ktorí sa do elitnej kategórie vrátili po 25 rokoch, však zdvihli hlavy a proti USA (3:6) a Fínsku (0:5) predviedli odhodlané výkony.dodal Farmer.