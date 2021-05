Briti zakázali na svojom území činnosť bieloruských aerolínii, lietadlá sa aj majú vyhnúť krajine

Chcú udržať pasažierov v bezpečí

Šokujúci útok na civilné letectvo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2021 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia v pondelok zakázala činnosť bieloruských štátnych aerolínii na svojom území a nariadila britským lietadlám, aby sa vyhli bieloruskému vzdušnému priestoru. Reagovala tak na nútené pristátie letu spoločnosti Ryanair z Atén do Vilniusu v Minsku.Britská vláda pozastavila povolenie spoločnosti Belavia na prevádzku v Spojenom kráľovstve. Minister dopravy Grant Shapps uviedol, že tiež poveril Britský úrad civilného letectva, aby „od aerolínií vyžadoval, aby sa vyhli bieloruskému vzdušnému priestoru, aby udržali pasažierov v bezpečí“.Bielorusko pri prelete nad jeho územím prinútilo lietadlo Ryanairu smerujúce z Atén do pristáť v Minsku s tým, že eviduje bombovú hrozbu. Lietadlo do Minska sprevádzala stíhačka. Bieloruské štátne médiá informovali, že krok osobne nariadil prezident Alexander Lukašenko Do Vilniusu sa lietadlo dostalo po viac ako šiestich hodinách od plánovaného príletu. Na palube letu FR4978 bol aj 26-ročný exilový bieloruský novinár a aktivista Roman Protasevič, ktorého po pristátí zatkli.Britský minister zahraničia Dominic Raab uviedol, že „neuvážený a nebezpečný“ čin bieloruských úradov bol „šokujúcim útokom na civilné letectvo a útokom na medzinárodné právo“.Británia podľa jeho slov nevidela žiadne dôkazy, ktoré by podporovali tvrdenia o bombovej hrozbe. Šéf britskej diplomacie vyzval na okamžité prepustenie novinára, pretože ho zadržali na základe „falošných obvinení“. Ako tiež uviedol, Londýn si predvolal bieloruského veľvyslanca a radí sa so spojencami o ďalších krokoch, ktoré zahŕňajú aj sankcie.