Briti zakážu predaj benzínových či dieselových áut skôr, ako plánovali

18.11.2020 - Spojené kráľovstvo do roku 2030 zakáže predaj nových benzínových a dieselových áut. Tamojší premiér Boris Johnson v utorok informoval, že Briti tak učinia o desať rokov skôr, ako bol pôvodný záväzok. Hybridné automobily sa budú môcť predávať do roku 2035.Ako ďalej poznamenal predseda britskej vlády, tzv. zelená priemyselná revolúcia by mohla vytvoriť až 250-tisíc nových pracovných miest v energetike, doprave a technológiách.Automobilky vyslovili znepokojenie nad britským plánom, keďže už predchádzajúci cieľ počítajúci s rokom 2040 bol dosť ambiciózny. Nové plány britskej vlády zahŕňajú investície do vodíkovej energie či technológií zachytávajúcich uhlíkové emisie.Spojené kráľovstvo taktiež chce generovať dostatok veternej energie tak, aby do roku 2030 napájala všetky stavby v krajine. Plány zahŕňajú aj novú generáciu jadrových elektrární. Británia sa tiež zaviazala znížiť do roku 2050 svoje uhlíkové emisie na nulové hodnoty.