Briti zhodnotili súčasnú stratégiu ruských vojakov na Ukrajine a nedávajú im veľké šance

12.12.2022 (Webnoviny.sk) - Súčasná stratégia Ruska vo vojne na Ukrajine mu pravdepodobne neumožní dosiahnuť jeho politické ciele. Vo svojom pravidelnom hodnotení vojny to na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uvádza britský rezort obrany.Ministerstvo pripomína, že hovorca Kremľa Dmitrij Peskov 8. decembra povedal, že hlavnými cieľmi ich „špeciálnej vojenskej operácie“ je ochrana obyvateľov Donbasu a juhovýchodnej Ukrajiny, ale v súvislosti s „oslobodzovaním“ týchto území je ešte veľa práce.To naznačuje, že súčasné minimálne politické ciele Moskvy zostávajú nezmenené a pravdepodobne sa stále snaží o rozšírenie kontroly nad Doneckou, Luhanskou, Záporižskou a Chersonskou oblasťou. „Ruskí vojenskí plánovači sa pravdepodobne stále snažia uprednostniť postup hlbšie do Doneckej oblasti,“ konštatuje Londýn.Tieto ciele však zjavne nie sú dosiahnuteľné. Podľa britského ministerstva obrany je „vysoko nepravdepodobné, že je ruská armáda v súčasnosti schopná vytvoriť efektívnu útočnú silu schopnú prevzatia týchto území“. Je nepravdepodobné, že by ruské pozemné sily v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov dosiahli operačne významný pokrok, dodal rezort.