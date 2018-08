Britka si po páde z výletnej lode do mora spievala, aby nezaspala

Ilustračná snímka. Foto: Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pula 20. augusta (TASR) - Britka Kay Longstaffová, ktorá spadla z výletnej lode a v noci zo soboty na nedeľu strávila desať hodín v Jadranskom mori, si spievala, aby sa udržala pri živote. V pondelok o tom informovali jej chorvátski záchranári.Kapitán chorvátskej záchrannej lode, ktorá v nedeľu našla Longstaffovú (46), plávajúcu približne 45 námorných míľ (83 kilometrov) od chorvátskeho pobrežia, vyhlásil:Kapitán Lovro Oreškovič pre portál denníka Glas Istre uviedol, že Longstaffová im vysvetlila, že cvičí jogu a v mori si spievala, aby nezaspala.uviedol Oreškovič.dodal.Longstaffová povedala, že v sobotu krátko pred polnocou spadla z kormy, teda zadnej časti, výletnej lode Norwegian Star, ktorá sa plavila k talianskym Benátkam. Výletná loď spustila pátraciu misiu v oblasti jej pádu do mora, ale pátrači ju nemohli nájsť.Približne o desať hodín ju zachránila chorvátska pobrežná stráž a prepravila ju do nemocnice v meste Pula na severochorvátskom polostrove Istria. Údajne ju už z nemocnice v pondelok prepustili, informovala v pondelok tlačová agentúra AP.Dolores Brenková Škerjancová z Chorvátskeho úradu pre správu prístavov povedala pre verejnoprávnu stanicu HRT, že Jadranské more je v lete teplé a to prispelo k prežitiu Britky.dodala.